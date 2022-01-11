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الثلاثاء، 11-01-2022 01:56 م

أحلام تتسبب بأزمة لفنان خليجي

أحلام


الوكيل الإخباري - تسبّبت مقاطع الفيديو الاستفسارية التي نشرتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أمس الاثنين، عن سبب حجرها في الكويت بأزمة كبيرة للفنان القطري فهد الكبيسي بعد عودته الى بلاده من دون الالتزام بالإجراءات المفروضة للسفر.

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وبعد ساعات من مناشدة أحلام للاستفسار عن الأمر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي من دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان رسمي إلى أنه "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور (بدون الكشف عن هويته) لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي".


وأوضحت الإدارة في بيانها المنشور عبر موقع "تويتر"، أنها "تلقت بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".

 

لها

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