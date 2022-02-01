بعد غياب 19 عاماً عن المسرح منى زكي العروسة مع أحمد السقا

الوكيل الإخباري - تستعد النجمة منى زكي لبطولة مسرحية "العروسة" أمام النجم أحمد السقا، الذي شاركها بطولة آخر مسرحية لها "كدة أوكيه"، بعد غياب دام 19 عاما عن العمل المسرحي.

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ومن المقرر عرض المسرحية الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض لتصبح أول ظهور فني لمنى عقب أزمة عرض فيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز"



مسرحية "العروسة" تم الاستقرار على طاقمها الفني حيث يتولى الإخراج نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، وتأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، ويشارك ببطولتها حمدي الميرغني وأوس أوس ومن المقرر عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض خلال شهر فبراير الجاري.



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