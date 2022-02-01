الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض في اصابات كورونا بالعاصمة عمان

البرلمان العربي يعكف على إعداد قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة

حوارية حول الجرائم الإلكترونية في إربد

كهرباء الطفيلة: التقنيات الحديثة حدت من انقطاع التيار خلال المنخفضات الجوية

تعديلات جديدة على شمول العاملين بالقطاع الزراعي بمظلة الضمان الاجتماعي

مفتي عام المملكة يعلن غدا الأربعاء غرّة شهر رجب

قفزة جديدة بأعداد إصابات كورونا وحصيلة قياسية تسجل لأول مرة في المملكة

حجاوي: التزام 85 ألف مصاب بكورونا بالحجر المنزلي سيقلل من تفشي الفيروس

فرنسا تغرّم غوغل مبلغا كبيرا مرة أخرى

ايعاز جديد من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الثلاثاء، 01-02-2022 03:31 م

بعد غياب 19 عاماً عن المسرح منى زكي العروسة مع أحمد السقا

01-02-22-542154589


الوكيل الإخباري - تستعد النجمة منى زكي لبطولة مسرحية "العروسة" أمام النجم أحمد السقا، الذي شاركها بطولة آخر مسرحية لها "كدة أوكيه"، بعد غياب دام 19 عاما عن العمل المسرحي.

اضافة اعلان

 

ومن المقرر عرض المسرحية الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض لتصبح أول ظهور فني لمنى عقب أزمة عرض فيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز"

مسرحية "العروسة" تم الاستقرار على طاقمها الفني حيث يتولى الإخراج نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، وتأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، ويشارك ببطولتها حمدي الميرغني وأوس أوس ومن المقرر عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض خلال شهر فبراير الجاري.

نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020106142639315637375911993157331

طارق سويد بفيديو مؤثر من المستشفى

936

لطيفة: السعودية محطتي القادمة

2021-07-18_19-26-21_351399-730x438

نوال الزغبي في جلسة تصوير بعدسة محمد رزق - صورة

Pz9WikSN4ih7cMC0gXzDHy8PE55SMiwsOucdvFIH

نوال الكويتية تصف حفلها مع أحلام بـ لقاء القمة

img-210723075311-78-ragheb-new

لقاء عفوي يجمع راغب علامة وعابد فهد وزينة يازجي - صور

Screenshot_19-4-1

مهيرة عبدالعزيز ممثلة على المسرح.. لأول مرة

أخبار متعلقة
47220201002010623623

رسالة جديدة من منى زكي لابنتها

10sdf_7_0-768x512

منى زكي تعاود الرد على منتقديها بسبب مشهدها في أصحاب ولا أعز-صورة

2570497_1605262831

انتشار شائعة طلاق أحمد حلمي ومنى زكي يتصدر الترند

elaosboa62913-1

نقيب الفنانين اللبنانيين يدعم منى زكي

3280474611642950166

نقابة الممثلين تحسم الجدل حول مسألة طرد منى زكي وإياد نصار منها

image (8)

منى زكي ترد بقوة بسبب انتقادات لفيلم أصحاب ولا أعز