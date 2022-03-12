شاهد - بطلة اللي بالي بالك تكشف أسباب اتهامها بقضية مخدرات

الوكيل الإخباري - حلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك" الذي قدمه الفنان محمد سعد عام 2003، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه ياسمين عز الدين على قناة mbc مصر، حيث تحدثت عن الأسباب التي أودت به إلى السجن في تهمة مخدرات، وحقيقة زواجها من الفنان محمد سعد، بعد تحقيقهما نجاحًا ملحوظًا في الفيلم الذي جسدت فيه دور زوجته فيحاء.



قالت نيفين: "أشاعوا أنني تزوجت من محمد سعد بعد فيلم اللي بالي بالك وغار عليّ زوجي وأجبرني على الابتعاد عن الوسط الفني، ولم أسمع بتلك الشائعة من الجرائد بل من الجمهور ذاته، حيث كانوا يسألونني في الشارع "هو أنتي بجد مرات محمد سعد؟".

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وأضافت: "وأشاعوا أيضًا أن سبب دخولي الوسط الفني هو أنني ابنة الفنان سامي العدل"، مؤكدة: "أصل أنت طالما دخلت الوسط فأنت معرضة للإشاعات، شر لا بد منه".

وتحدثت عن حقيقة ابتعادها عن الوسط الفني بسبب قضية تعاطيها المخدرات، مؤكدة أنها حصلت على براءتها بكل سهولة من أول دقيقة، لأنها لم تكن هي المقصودة بتلك القضية، مؤكدةً أن ذلك الموضوع يزعجها ويضايقها كثيرًا، لأنه مس سمعتها وسمعة والدها.





لها

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