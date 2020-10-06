شاهد .. توم كروز ينفذ مشهدا يخطف أنفاس جمهوره

الوكيل الإخباري _ خاطر الفنان العالمي توم كروز بحياته من اجل ان يؤدي مشهد خطير في الجزء السابع Mission: Impossible franchise من سلسلته “المهمة المستحيلة”.



حيث جازف كروز بحياته من أجل أداء مشاهد مستحيلة بنفسه دون الاعتماد على دوبلير .



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اثار ضجة كبيرة ظهر فيه كروز جالسًا برفقة طاقم العمل والمصورين على متن قطار مسرع يعبر الجبال النرويجية، وبدا كروز سعيدًا بلقاء معجبيه ولوح لهم بلطف وبادلهم الابتسامات وسط دهشتهم وصراخهم المتواصل.



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