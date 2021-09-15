الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

طفلتان أوجعتا الأردنيين برحيليهما والأخطاء الطبية تحصدهما

الأربعاء، 15-09-2021 11:28 ص

شاهد ...خاتم زواج كارينا كابور الماسي

20190713_213809_1884


الوكيل الإخباري - تعد الممثلة الهندية كارينا كابور من أغنى النجمات في بوليوود وزوجها سيف علي خان صاحب مسيرة طويلة جدا من الاعمال التمثيلية وثروته بالملايين فلم يكن مستغربا انه قدم لزوجته خاتماً باهظ الثمن عندما تزوجا في عام 2012 .

اضافة اعلان

 

ويصل سعره الخاتم حسب ما رجحت الصحف العالمية حوالي 102 ألف دولار أميركي اذ ان الحجرة الاساسية للخاتم كبيرة جدا وقد استطاعت ان تتفوق كارينا على معظم النجمات في بوليوود وحتى هوليوود في قيمة خاتمها الذي تلبسه في المناسبات والحفلات التي تكون مدعوة عليها.


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
للللللاللا

شاهد ...كارمن بصيبص وظافر العابدين يعلنان بدء تصوير الجزء الثالث لـعروس بيروت

nelly12-2

جمهور نيللي كريم ظلمها وتخلى عنها

16316569553606085

أصالة نصري بأول صورة لها مع زوجها فائق حسن من شهر العسل

a8e2aca96736bfd3b7c4892dd74f11aa

زوجة أمير طعيمه تثير القلق على صحته بسبب حديثها عن مرضه - صورة

carlos-azar

كارلوس عازار يطلب من المتابعين الدعاء له - صورة

1959995_1626256443

وفاة شقيقة الفنانة الراحلة إنتصار الشراح - صورة