شاهد ...خاتم زواج كارينا كابور الماسي

الوكيل الإخباري - تعد الممثلة الهندية كارينا كابور من أغنى النجمات في بوليوود وزوجها سيف علي خان صاحب مسيرة طويلة جدا من الاعمال التمثيلية وثروته بالملايين فلم يكن مستغربا انه قدم لزوجته خاتماً باهظ الثمن عندما تزوجا في عام 2012 .

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ويصل سعره الخاتم حسب ما رجحت الصحف العالمية حوالي 102 ألف دولار أميركي اذ ان الحجرة الاساسية للخاتم كبيرة جدا وقد استطاعت ان تتفوق كارينا على معظم النجمات في بوليوود وحتى هوليوود في قيمة خاتمها الذي تلبسه في المناسبات والحفلات التي تكون مدعوة عليها.





المصدر - الفن

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