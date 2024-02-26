شاهد ردة فعل أصالة تجاه اقتحام طفل المسرح في حفل صناع الأمل

الوكيل الإخباري - شهد الحفل الختامي للنسخة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، الذي أقيم مساء أمس الأحد بمسرح كوكاكولا أرينا في دبي، لقطة عفوية أثناء تقديم الفنانة السورية أصالة فقرتها.
وفاجأ طفل أصالة باقتحامه المسرح أثناء غنائها أغنيتها الجديدة "صندوق"، وارتمى في أحضانها، وظل معانقاً إياها لبعض الوقت، رافضاً أن يتركها.
ورغم التقاط الطفل صورة برفقة فنانته المفضلة، إلا أنه آبى النزول من على خشبة المسرح، وظل بجوار أصالة.
وأثارت أصالة الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي بموقفها تجاه الطفل الصغير "المعجب"، فلم تدعه للنزول أو العودة إلى مقعده، بل ظلت محتضنة إياه وواصلت الغناء وهي ممسكة بيد الطفل.
قلبيييي وحبيبة الكل 😭🤍🤍🤍🤍#اصاله #صناع_الامل pic.twitter.com/ywYiSp3Txn— منار (@w_1e3) February 25, 2024
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