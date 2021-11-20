السبت 20-11-2021
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السبت، 20-11-2021 11:54 ص

شاهد...عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري عمر كمال مجموعة صور ومقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثق من خلالها تلقيه درعاً وهدية سيارة من عائل سعودية كان بإستضافتها.

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وعلق عمر على المنشور قائلاً: "وأما بنعمة ربك فحدث النهاردة بفضل الله تم تكريمي في السعودية مع عائلة (الشاطري) وتم منحي درع وسيارة (بنتلي) هدية.. وشكرا من كل قلبي عالتكريم والاستقبال والضيافة طول إقامتي في المملكة".

 

ويبلغ سعر السيارة البنتلي في السوق المحلي موديل 2021 التي تلقاها عمر كمال حوالي 10 ملايين جنيه مصري، أي ما يوازي 63 ألف دولار و600، كما نشر "كمال" مقطع فيديو خلال الأيام الماضية من مكة المكرمة وهو يطارد الحمام على الأرض على أنغام أنشودة "المصطفى" لمشاري العفاسي.

 



 

المصدر - الفن  

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