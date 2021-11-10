الأربعاء 10-11-2021
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الأربعاء، 10-11-2021 01:16 م

شاهد... فخامة منزل لجين عمران

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعلامية لجين عمران من داخل منزلها وتحديدا من المطبخ.

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وتميّز مطبخها بديكور فخم للغاية ومميز بطريقة تصميمه التي تعتمدها الدول الغربية وخصوصاً اللون الأبيض والخشب الفاتخ الذي أضاف رقياً للموقع كله اضافة الى انه مطبخ كبيرا جدا.

 

وتحدثت لجين عن أهمية المنزل والاستقرار الذي يؤمنه والراحة لنفسيتها كما استعرضت القطع الموجودة في المطبخ والذي تستخدمها من أكواب وصحون مميزة تختارها بعناية خلال تبضعها لشراء القطع المنزلية. يذكر ان لجين قد احتفلت قبل ايام بعيد ميلادها بحضور عدد من الفنانين.

 

 

المصدر - الفن 

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