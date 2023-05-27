شاهد كيف رافق الجمهور الأردني الفنان محمد عبده بعد انتهاء حفله في البترا -فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان محمد عبده أمسية غنائية ضمن سلسلة حفلات ليالي البترا الوردية أمس الجمعة .
وشهد الحفل اقبالاً جماهيريا كبيراً من مختلف مناطق المملكة ، وقد تفاعل الجمهور مع اغنياته الطربية التي قدمها وكانت ابرزها :" مذهلة ولنا الله " و " في البترا احلى ليلة " .
تفاعل كبير مع الفنان محمد عبده على انغام " لنا الله " أمس في البتراء #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/1Soq8n4Vet— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 27, 2023
"في البترا أحلى ليلة" .. بصوت الفنان محمد عبده ضمن ليالي البترا الوردية#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/lJwfBYRO37— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 27, 2023
الجمهور الأردني يرافق الفنان محمد عبده بعد انتهاء حفله في البتراء#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/YW9JydW1WA— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 27, 2023