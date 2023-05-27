شاهد كيف رافق الجمهور الأردني الفنان محمد عبده بعد انتهاء حفله في البترا -فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان محمد عبده أمسية غنائية ضمن سلسلة حفلات ليالي البترا الوردية أمس الجمعة .



وشهد الحفل اقبالاً جماهيريا كبيراً من مختلف مناطق المملكة ، وقد تفاعل الجمهور مع اغنياته الطربية التي قدمها وكانت ابرزها :" مذهلة ولنا الله " و " في البترا احلى ليلة " .



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واظهر مقطع فيديو وثقه أحد مرافقي الفنان محمد عبده تجمهر كبير حول مركبة الفنان لتوديعه بعد انتهاء الحفل .