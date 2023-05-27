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السبت، 27-05-2023 12:31 م

شاهد كيف رافق الجمهور الأردني الفنان محمد عبده بعد انتهاء حفله في البترا -فيديو

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الوكيل الإخباري- أحيا الفنان محمد عبده أمسية غنائية ضمن سلسلة حفلات ليالي البترا الوردية أمس الجمعة . 

وشهد الحفل اقبالاً جماهيريا كبيراً من مختلف مناطق المملكة ، وقد تفاعل الجمهور مع اغنياته الطربية التي قدمها وكانت ابرزها :" مذهلة ولنا الله " و " في البترا احلى ليلة "  .

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واظهر مقطع فيديو وثقه أحد مرافقي الفنان محمد عبده تجمهر كبير حول مركبة الفنان لتوديعه بعد انتهاء الحفل .

 

 




 

 


 

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