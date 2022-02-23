شاهد..محمد رمضان يحقق رقما قياسيا في متابعي يوتيوب

الوكيل الإخباري - استطاع النجم المصري محمد رمضان، أن يحقق إنجازاً جديداً يضاف لسجلات نجاحاته عبر مشواره الفني والغنائي على مدار السنوات الماضية، حيث أعلن عن وصول نسب مشاهدات مقاطع الفيديو التي تم رفعها على قناته إلى 4 مليارات و600 مليون مشاهدة.

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وأكد محمد رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام"، أنه أصبح أعلى فنان عربي يحقق هذا الإنجاز من ناحية نسب المشاهدات، مبيناً أن قناته أصبحت أعلى قناة لفنان تحقق ذلك، وأرجع الفضل في ذلك إلى جمهوره.





وبين محمد رمضان، أنه أراد في اليوم المميز 22/2/2022، أن يشارك جمهوره هذا الإنجاز ليكون هناك ذكرى مع الجمهور تكون جيدة، وأضاف أن القناة أصبحت "نمبر وان" حيث استخدم أغنيته التي تحمل هذا الاسم للاحتفال بذلك.

وارتدى محمد رمضان، خلال الاحتفال على مقطع تلك الأغنية "نمبر وان"، "قبعة" عليها ذات الاسم، وهو ما أحدث تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد رمضان، عبر الفيديو: "مبروك لبلدي تخطي هاشتاغ محمد رمضان عبر (تيك توك) 5 مليارات مشاهدة... أصبح أعلى اسم فنان عربي على (تيك توك) فنان مصري".





زهرة الخليج