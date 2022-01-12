شاهد..محمد عبده يعلق على شائعة اعتزاله الغناء

الوكيل الإخباري - محمد عبده، فنان العرب، علق اليوم على شائعة اعتزاله الفن، والتي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، وحسم محمد عبده الجدل على هذه الشائعة في لقاء له مع قناة روتانا.





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وحسم فنان العرب محمد عبده الجدل حول اعتزاله الغناء، وذلك بعد تداول شائعات حول اعتزاله على مواقع التواصل مؤخراً، بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده هذه الشائعة، وقال إن اعتزال الفن مسئولية ليس على قدرها، وأنها مسئولية هو غير قادر على تحملها وأكبر من تحمله، وطمأن جمهوره بهذا التأكيد بعد الجدل حول اعتزاله الغناء.

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