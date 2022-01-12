الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تحذر الأردنيين من مستحضرين للتنحيف - أسماء

دراسة: كورونا يفقد 90 % من قدرته على الانتقال في الهواء

23 وفاة و 2829 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

العراق يوصي بإلزام الوافدين بإظهار بطاقة تلقي لقاح كورونا

مصدر: وزارة الصحة ترفض ادراج مطعوم مهم للأطفال ثمنه 15 دولاراً

العسعس يصدر امراً مالياً بشأن الرواتب والنفقات

فقدان محفظة في خلدا

كوريا الجنوبية تعلن تاريخ بدء استخدام الأقراص المضادة لفيروس كورونا

كم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الأربعاء، 12-01-2022 02:14 م

شاهد..محمد عبده يعلق على شائعة اعتزاله الغناء

main_image5fb6956315f5e


الوكيل الإخباري - محمد عبده، فنان العرب، علق اليوم على شائعة اعتزاله الفن، والتي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، وحسم محمد عبده الجدل على هذه الشائعة في لقاء له مع قناة روتانا.

اضافة اعلان

وحسم فنان العرب محمد عبده الجدل حول اعتزاله الغناء، وذلك بعد تداول شائعات حول اعتزاله على مواقع التواصل مؤخراً، بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده هذه الشائعة، وقال إن اعتزال الفن مسئولية ليس على قدرها، وأنها مسئولية هو غير قادر على تحملها وأكبر من تحمله، وطمأن جمهوره بهذا التأكيد بعد الجدل حول اعتزاله الغناء.

 

 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5600cca5-b9c2-4bd1-9783-00b8295469a2

دنيا سمير غانم تتذكر والدها بصورة طريفة - صورة

6055506-136122561

شاهد..ميريام فارس تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

5040913_1630392530

ياسمين عبد العزيز تحقق طلب أحد محبيها - صورة

2020_11_21_21_10_54_915

خالد النبوي يتحضر لعمل جديد

01187970f6

الجريمة يتصدر إيرادات السينمات بأول أسبوع من طرحه

1043561148_0_194_3072_1922_1920x0_80_0_0_7a94c8a092dda6fa605668f6f549ccae

نقيب الممثلين يكشف حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

أخبار متعلقة
FIUWZ8tXsAA6VV0

الفنان محمد عبده يرزق بمولود جديد ويسميه سلمان