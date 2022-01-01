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السبت، 01-01-2022 04:15 م

شاهد... مصطفى قمر ينجو من الموت ويكشف تفاصيل حالته الصحية

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الوكيل الإخباري - نجا الفنان مصطفى قمر من موت محتّم بعد تعرضه لحادث سير مروّع وهو يقود سيارته على محور الضبعة، ونشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو كشف من خلاله عن حالته الصحية، حيث تسبب الحادث في إصابته بكدمات في الصدر.

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وكان مدير أعمال مصطفى قمر قد أكد أن الأخير تعرّض لحادث اصطدام بسيارته مع أحد الأشخاص الذي فرّ هارباً، مما استدعى نقل قمر إلى المستشفى حيث خضع لبعض التحاليل الطبية بعد إصابته بكدمات ورضوض صدره.

 

 

لها 

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