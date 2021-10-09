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السبت، 09-10-2021 08:40 م

شاهد-ممثلة سورية تنضم لمعتصم النهار في مسلسل إيكو

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الوكيل الإخباري-علم موقع "الفن" أن الممثلة السورية قمر خلف انضمت رسمياً إلى قائمة أبطال مسلسل "إيكو" لتكون ثاني المنضمين بعد الممثل السوري معتصم النهار.

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العمل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج محمد عبد العزيز.


أما المسلسل فهو بوليسي اجتماعي رومانسي تدور أحداثه خلال فترة من الزمن تقارب العشر سنوات ضمن قصة يلفها الغموض والمفاجآت لتجبر الشخصيات على نبش الماضي فيجدون أنفسهم أمام حقائق صادمة.


ويعد هذا العمل الأول لقمر خلف هذا الموسم، علماً أنها كانت مرشحة لأحد أدوار "حارة القبة 3" في وقت سابق.

 


 

 

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