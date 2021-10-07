شاهد ...تسريبات الحلقة الاخيرة من مسلسل صالون زهرة

الوكيل الإخباري - انتهت آخر حلقات المسلسل اللبناني "صالون زهرة" على منصة شاهد vip، حيث شهدة نهاية سعيدة بزواج معتصم النهار بالنجمة نادين نجيم.



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شَهِدَت الحَلقات الثلاث الأخيرة من «صالون زهرة» قصة حب أنس (معتصم النهار) وزهرة (نادين نسيب نجيم) .



تصاعدت أحداث الحلقة 14 بخطف أنس من عصابة ظافر التي تعمل في تهريب الأموال إلى بيروت، بسبب عدم استطاعة أنس رد الأموال المهربة والمخبأة في أسفل كرسي صالون زهرة، لتأتي عصابة المافيا لتحطيم الصالون في محاولة لاسترداد الأموال ولكنها لا تجدها.

تشك زهرة في الفتيات اللائي يعملن معها بالصالون، حيث يدافعن عن أنفسهن من تهمة السرقة، ولكنها تفشل في الكشف عن سارق الأموال من الكرسي.

تبوح ابتسام لزهرة في بداية الحلقة 15 والأخيرة بما حدث معها وأنها هي من أخذت الـ500 ألف دولار لرغبتها في السفر لابنها الذي هاجر إلى أستراليا لتؤمن له حياته، ولكن تأنيب الضمير يدفعها للاتصال بزهرة لتأتي لأخذ الأموال واسترداد أنس من عصابة المافيا، حيث تنجح في تخليصه ولكن قلبها يدفعها بأن تهجره.

المصدر - سيدتي