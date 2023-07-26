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الأربعاء، 26-07-2023 09:43 ص

بالفيديو - أول ظهور لهاني رمزي بعد شائعة هجرته إلى كندا

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الوكيل الإخباري- نشرت الإعلامية بوسي شلبي من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه الفنان هاني رمزي أثناء تمضيته إجازته في العلمين، في ظهور هو الأول له بعد انتشار شائعة هجرته مع أسرته إلى كندا، والتي كذبها في أكثر من برنامج عبر مداخلات هاتفية.

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وقال هاني خلال الفيديو إنه يحب مصر، ولا يردّ على هذه النوعية من الشائعات، مؤكداً أنه سافر بالفعل إلى أستراليا في زيارة عمل.

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد بأن هاني رمزي ترك مصر وهاجر هو وأشقاؤه إلى أستراليا، وانتشر الخبر عبر مجموعة قنوات جماعة الإخوان الإرهابية.

 

 

 

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