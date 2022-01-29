ميرهان حسين تكشف معاناتها مع كورونا - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ميرهان حسين، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور الشهير "إنستغرام"، إصابتها بفيروس كورونا.

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ونشرت صورة وعلقت قائلة: "كورونا.. الحمدلله على كل شئ.. اللي اتعامل معايا مؤخراً يكشف ربنا يحفظكم جميعًا.. دعواتكم".

ثم نشرت بعدها عبر خاصية لقصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، صورة جديدة ظهرت فيها وهي راقدة على السرير وتضع الثلج على رأسها لتخفيف الحرارة، وعلقت على الصورة قائلة: "تلج في عز التلج، يارب أشفيني".





لها