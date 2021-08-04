شبيهة محمد هنيدي الأميركية تحظره وهو يرد – صورة

الوكيل الإخباري - تفاعل الممثل المصري محمد هنيدي بشكل ساخر مع تصرّف نجمة مواقع التواصل الإجتماعي أميركية قامت بحظره عن مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين شخصيّة "عفت الشربيني" التي قدمها بفيلم "جاءنا البيان التالي"، منذ حوالى الـ 20 سنة.

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ونشر محمد هنيدي عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة توثق الشبه بينه وبين الفتاة تايلور جولد، وعلّق: "بعيدا عن الشبه بس ليه ادخل بروفايلها عشان اعرف مين دي الاقيها مدياني بلوك، يالا ماهي الكيميا كدشه غدارة".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور مؤكدين على خفة دم هنيدي الدائمة.





المصدر - الفن