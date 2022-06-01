شذى حسون تستعد لإطلاق أغنية جديدة

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة العراقية شذى حسون صورة بوستر لها على وسائل التواصل الاجتماعي مشوقة متابعيها لأغنيتها المنفردة الجديدة التي تستعد لإطلاقها في فيديو كليب بالتعاون مع الفنان نور الزين ومراد الترك.

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تبصر الأغنية الجديدة النور بعد إنجازها بإدارة المخرج مراد الترك في العراق، وهو الخبر الذي أسعد جمهور شذى وتلقت عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات التي تعكس حماسة جمهورها الذي تمنى لها التوفيق في عملها الجديد.



وكانت الفنانة العراقية طرحت عام 2021 فيديو كليب اغنيتها "عاجل"، وهي اغنية خليجية من كلمات سامر عطاالله والحان كرار شريف.

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