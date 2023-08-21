شريف خير الله يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

الوكيل الإخباري- خلال استضافته في برنامج "تفاصيل"، تحدث النجم شريف خير الله عن الكثير من القصص الفنية التي حصلت في السابق، كما كشف سبب غيابه عن الأعمال الفنية منذ فترة وخلافه مع النجم أحمد السقا.



وأكد خير الله أن سبب غيابه يعود إلى المخرجين إذ قال: "أتمنى العمل مع المخرج محمد سامي، ومحمد علي وبيتر ميمي، كل هؤلاء المخرجين من الجيل بتاعي يعني لو في حد حب الفن يبقى من خلالي أنا... أنا واحد من الناس اللي مثلت كويس ونفسي أشتغل مع محمد رمضان وأمير كرارة".

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وتساءل خلال اللقاء: "هو لازم أدخل في شلة عشان أشتغل؟".



ولفت إلى أنه كان يرى في أمير كرارة مشروع نجم كبير، وأن محمد رمضان توقع له مستقبلاً باهراً وأن لديه إصراراً يفوق المعقول، موضحاً أنه يحق لأي شخص أن يخوض تجربة التمثيل ولكن من الصعب أن يكُمل فيه.



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