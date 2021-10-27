شريف منير يستعيد ذكرياته مع أحمد السقا - صورة

الوكيل الإخباري - شارك الفنان المصري شريف منير جمهوره، عبر السوشيال ميديا، صورة نادرة له مع عدد من النجوم، إذ تعود تلك الصورة إلى 20 عاماً مضت، ليسترجع من خلالها ذكرياته الفنية، عندما كان ممثلاً في بداياته يخطو أولى خطواته تجاه الشهرة وعالم الفن والأضواء.





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وظهر شريف منير، في الصورة التي نشرها عبر صفحته في "إنستغرام"، وهو في بداياته حيث كان في منتصف العشرينات من عمره، ويقف بجوار الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي كانت تداعبه بشدة وتضحك، وبجانبها الفنان أحمد السقا والذي كان أيضاً في بداياته وأمامهم الكاتبة آمال بكير.



وعبر شريف منير عن سعادته بهذه الصورة، التي أكد من خلال تعليقه عليها أنه لا يتذكر سبب التقاطها في ذلك الوقت، مؤكداً أن هناك حباً قديماً يجمعه بجميع من يظهرون في الصورة، خاصة أنه جمعه أكثر من عمل فني طوال مشواره مع الفنان أحمد السقا والفنانة سميحة أيوب.

وقال شريف منير، تعليقاً على الصورة: "صورة تجمعني أنا وماما بيجة العظيمة سميحة أيوب، من حوالي عشرين سنة وطبعاً مش فاكر المناسبة.. ومعانا الأستاذة الكاتبة آمال بكير وأحمد السقا.. يعني حب قديم".





المصدر - زهرة الخليج