الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 02:06 م

حقيقة زواج بسام كوسا من داليدا خليل - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل القدير بسام كوسا الى جانب الممثلة اللبنانية داليدا خليل في صورة التقطاها خلال تصوير مسلسل "سر" الذي جمعهما وحققا به نجاحاً كبيراً الا ان الصادم في الموضوع هو التعليق الذي ارفقته هذه الصفحة مع صورة : الفنان بسام كوسا برفقة زوجته!

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لكن في الحقيقة بسام ليس متزوجا من داليدا وعلاقتهما هي عبارة عن صداقة واحترام متبادل.

 

واستغرب البعض كيف حصل هذا المنشور على أكثر من 30 ألف اعجاب في وقت ان المعلومة المنشورة ليست حقيقية!

 

 

المصدر - الفن 

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