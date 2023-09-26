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الثلاثاء، 26-09-2023 09:34 ص

شريف منير يعلن طلاقه من زوجته.. ثم يتراجع!

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الوكيل الإخباري- جدل كبير أثاره الفنان المصري، شريف منير، مساء الاثنين، بعد أن أعلن عن انفصاله عن زوجته السيدة لورا عماد، قبل أن يعود ويتراجع عن ذلك الإعلان.

شريف منير فاجأ الجميع بإعلانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد فيه وقوع الطلاق بينه وبين زوجته، متمنياً لها الخير في حياتها، ومعلقا على الأمر بأنه قسمة ونصيب.

لكن لم تمر سوى دقائق وصار المنشور غير متاح على حساباته، ولم يوضح شريف منير الأسباب التي دفعته إلى حذف الإعلان، وهل أن الأمر يتعلق بتراجعه عن قراره، أم أن هناك أمراً آخر سيعلنه.

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