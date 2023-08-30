كشف سبب انفصال احمد سعد عن زوجته

الوكيل الإخباري- كشفت علياء بسيوني، زوجة الفنان أحمد سعد، طلاقها رسميًا ببوست نشرته عبر خاصية الستوري على حسابها في "إنستجرام".

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وروت "علياء" تفاصيل طلاقها من أحمد سعد وعن إهماله لها خلال الفترة الماضية وانشغاله بإحياء العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها،

وأوضحت كون ذلك أحد أسباب الطلاق الذي جاء بشكل مفاجئ على حد قولها.

وأكدت "علياء" طلاقها من أحمد سعد وقامت بتوجيه رسالة عتاب له على قراره المفاجئ واصفة إياه بالقرار "اللحظي" الذي كان السبب في تدمير أسرتها، وعن تحملها العديد من الضغوطات خلال الفترة الماضية.



كما تحدثت "علياء" عن كون حفلاته الغنائية مؤخرًا سواء داخل مصر أو خارجها كانت سببًا رئيسيًا في الطلاق، وكونه لم يكن متواجدًا معظم الوقت وانشغاله بخروجاته وشغله.



ووجهت "علياء" رسالة لأحمد سعد قالت فيها "خربت بيتنا"، وكشفت عن محاولتها عدم الالتفات لعدد من المواقف التي تحملتها رغمًا عنها حفاظًا على بيتها وأسرتها.



وعبرت "علياء" عن خيبتها كونها محتضنة لابنتها معظم الوقت، وأن "سعد" مشغول بحفلات الساحل الشمالي وما إلى ذلك.



ووجهت له عتابًا أخيرًا وصفت زواجها منه بـ "المقلب" وعن سوء فهمها للعلاقة، مؤكدة اعتقادها بأن زواجها منه له قيمة وتضحيات وتنازلات وفي النهاية قررت ترك كل شيء خلفه.



يذكر أن أحمد سعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني عام 2021.





