شريف منير يعلن عن نتيجة مسحة كورونا

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن نتيجة فحص كورونا الذي أجراه بعد تردد أخبار عن إصابة عدد من الفنانين في مهرجان الجونة بالفيروس والتي اثبتت سلبية الفحوصات .

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حيث انه نشر مقطع فيديو اثناء فحص كورونا وارفقه بتعليق قال فيه :"عملت المسحة من باب الاطمئنان الحمد لله سلبي. أوصيكم بالكمامة على فكره كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف علشان كده هتلاقوا مودي ماكانش كويس وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك بس معلش هي جت كده”.





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