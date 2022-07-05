شريف منير يلغي متابعة إبنته أسما وهي تبادره بالمثل

الوكيل الإخباري-يتساءل المتابعون المصريون بعد قيام الممثل شريف منير بإلغاء متابعة ابنته أسما على وسائل التواصل الاجتماعي ومبادرتها بإلغاء متابعته ان كان دب الخلاف بين الاب وابنته، خصوصاً ان العلاقة بين الاثنين لا تخلو من النقار والنقير.



في العام الماضي، بعد وقوع الخلاف بينهما قام الممثل المصري بالمبادرة الى مصالحة ابنته عبر نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن عدداً من الصور واللقطات التي تجمعهما على اغنية "أحلى بنوتة"، وأعادت أسما نشر الفيديو موجهة رسالة الى والدها قالت فيها: "”ربنا يبعد عنا العين الوحشة ويباركلي فيه وفي عمره وأفضل أتعلم منه كل يوم وأفضل فخورة إنه أبويا العمر كله“.





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