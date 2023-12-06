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الأربعاء، 06-12-2023 01:37 م

شريهان تعتذر للجمهور وتتخذ هذا القرار بسبب فلسطين

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الوكيل الإخباري - اتخذت الفنانة شريهان قراراً بإلغاء أي احتفال بعيد ميلادها، وذلك تضامناً مع أهل غزة الذين استشهدوا بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وكتبت شريهان على حسابها في موقع "X": "لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم، والذي أصبح يومكم، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل... ولكن معذرة سامحوني".


وأضافت: "أخجل من أي أنواع الاحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية لكنها في وقت صعب أعيش فيه أقسى أيام وساعات ولحظات عُمري، ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبو شريهان كما تحبون أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرّفة".

 

لها 

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