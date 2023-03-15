شقيقة وفاء صادق تتّهم غادة عبد الرازق بسرقة فكرة مسلسلها الجديد

الوكيل الإخباري-فجّرت الكاتبة الشابة سعاد شاهين، المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، وأخت الفنانة وفاء صادق من والدتها مفاجأة من العيار الثقيل حيث اتّهمت الفنانة غادة عبد الرازق بالاستيلاء على فكرة تخصّها، وتقديمها من خلال مسلسل "تلت التلاتة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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وقالت سعاد شاهين في تصريحات إعلامية: "كان في وسيط وصلني بالفنانة غادة عبد الرازق، وشرح لي إنها تبحث عن مسلسل لرمضان مكون من 30 حلقة، وعرضت عليها الفكرة بعد تسجيلها في أميركا، والفكرة مسجلة في مصر أيضاً، وأرسلت لها الفكرة بالتفاصيل عن موضوع الشخصيات الثلاث triplet مع الملخص والمعالجة، وتم الرد سريعاً على رسالتي إن الفنانة ترغب في مقابلتي".



وأضافت: "من خلال الوسيط توصلت لزوج غادة عبد الرازق السابق، وبعتلي عنوانها وقابلتها في البيت، وطبعاً كنت سعيدة إن بدايتي في مصر هتكون مع غادة عبد الرازق، وشرحت لها الموضوع واتكلمنا في تفاصيل الـ 30 حلقة، وطلبت منها إني أرجع لوس أنجلوس لإنهاء بعض الأمور وأرجع لها بعد أسبوع أو أسبوعين بالكتير، لإني عارفة إنها كانت عايزة تبدأ التصوير في نوفمبر".



وتابعت سعاد حديثها موضحةً: "فجأة انقطع الاتصال بيني وبينها، وكانت لا ترد على الواتس أب، والشخص الوسيط بيني وبينها كلّمني بعد فترة وقال إلحقي في كاتبة ثانية أخدت شغلك وغيّرت اسم المسلسل، فاتخذت الإجراءات القانونية وكان لازم محامي يتدخل".



وأشارت سعاد شاهين إلى أنها تنتمي الى عائلة فنية وتحترم الفنانين بقولها: "أمي فنانة ومديرة أعمالي في الوطن العربي، وبابا الله يرحمه فنان تشكيلي، وأختي الكبيرة من أمي الفنانة وفاء صادق، فأنا من عيلة فنية وبنحترم الفن والفنانين".



مسلسل "تلت التلاتة" مكوّن من 15 حلقة، وهو دراما اجتماعية مليئة بالإثارة والغموض، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولته: أحمد مجدي، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، وصلاح عبد الله.

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