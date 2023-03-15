الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يخرج مستفيدين من دورة القيادة الشبابية

السقاف: الأردن يوفر بيئة استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب الأعمال

المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان

قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

مهلة لتصويب أوضاع شركات النقل السياحي المتخصص

الحكومة تمدد تقديم الدعم المالي لمشغلي النقل العام

توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

قرارات حكومية مرتقبة حول حافلات نقل الحجاج

شاهد بقضية انهيار مبنى اللويبدة يكشف مفاجأة حول أسباب الحادثة

الأردن يعزي ملاوي وموزمبيق بضحايا الإعصار فريدي

الأربعاء، 15-03-2023 04:20 م

شقيقة وفاء صادق تتّهم غادة عبد الرازق بسرقة فكرة مسلسلها الجديد

download (1)


الوكيل الإخباري-فجّرت الكاتبة الشابة سعاد شاهين، المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، وأخت الفنانة وفاء صادق من والدتها مفاجأة من العيار الثقيل حيث اتّهمت الفنانة غادة عبد الرازق بالاستيلاء على فكرة تخصّها، وتقديمها من خلال مسلسل "تلت التلاتة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

اضافة اعلان


وقالت سعاد شاهين في تصريحات إعلامية: "كان في وسيط وصلني بالفنانة غادة عبد الرازق، وشرح لي إنها تبحث عن مسلسل لرمضان مكون من 30 حلقة، وعرضت عليها الفكرة بعد تسجيلها في أميركا، والفكرة مسجلة في مصر أيضاً، وأرسلت لها الفكرة بالتفاصيل عن موضوع الشخصيات الثلاث triplet مع الملخص والمعالجة، وتم الرد سريعاً على رسالتي إن الفنانة ترغب في مقابلتي".


وأضافت: "من خلال الوسيط توصلت لزوج غادة عبد الرازق السابق، وبعتلي عنوانها وقابلتها في البيت، وطبعاً كنت سعيدة إن بدايتي في مصر هتكون مع غادة عبد الرازق، وشرحت لها الموضوع واتكلمنا في تفاصيل الـ 30 حلقة، وطلبت منها إني أرجع لوس أنجلوس لإنهاء بعض الأمور وأرجع لها بعد أسبوع أو أسبوعين بالكتير، لإني عارفة إنها كانت عايزة تبدأ التصوير في نوفمبر".


وتابعت سعاد حديثها موضحةً: "فجأة انقطع الاتصال بيني وبينها، وكانت لا ترد على الواتس أب، والشخص الوسيط بيني وبينها كلّمني بعد فترة وقال إلحقي في كاتبة ثانية أخدت شغلك وغيّرت اسم المسلسل، فاتخذت الإجراءات القانونية وكان لازم محامي يتدخل".


وأشارت سعاد شاهين إلى أنها تنتمي الى عائلة فنية وتحترم الفنانين بقولها: "أمي فنانة ومديرة أعمالي في الوطن العربي، وبابا الله يرحمه فنان تشكيلي، وأختي الكبيرة من أمي الفنانة وفاء صادق، فأنا من عيلة فنية وبنحترم الفن والفنانين".


مسلسل "تلت التلاتة" مكوّن من 15 حلقة، وهو دراما اجتماعية مليئة بالإثارة والغموض، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولته: أحمد مجدي، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، وصلاح عبد الله.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
442360Image1

صور لأحمد ابو هشيمة وياسمين صبري في بيروت تثير جدلا واسعا

2771560_1620739438

عباس النوري يهاجم صنّاع "حارة القبة"

3_552273_original

رد مفاجئ من محمد سعد على تسببه بانسحاب مخرج مسلسل "الحاج إكس لانس"

download

تركي آل الشيخ يتلقى هدية

442338Image1

نوال الزغبي تعلق على مسلسل الثمن لباسل خياط

24-1-COPY-10

احمد سعد اول فنان عربي يحقق هذا الانجاز في الشرق الاوسط !

أخبار متعلقة
2222222

مخرج "ضرب نار" يكشف سراً عن تطورات أحداث المسلسل

main_image640a42cd84970

رامز جلال يكشف رسمياً عن اسم وبوستر برنامجه في رمضان 2023

226845

حياة الفهد تنتهي من تصوير "قرة عينك" وتعلق !

529

حسن الرداد يكشف أسباب خروجه من سباق رمضان الدرامي

57687

منة شلبي تطلب تأجيل مسلسلها للنصف الثاني من رمضان

download (1)

منة شلبي تتجاهل أزماتها وتروج لمسلسلها الرمضاني