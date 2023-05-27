شقيق أنغام: أختي الوحيدة اللي تستحق لقب صوت مصر بعد أم كلثوم

الوكيل الإخباري- علق الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام على الجدل المُثار مؤخرًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حول من يستحق لقب صوت مصر، أنغام أم شيرين عبد الوهاب.

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وقال الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق أنغام، في تصريح خاص لـموقع "القاهرة 24" : أنغام الوحيدة في زملائها اللي عارفة قيمة بلدها وأنها واجهة لبلدها، وهي مش مستنية شكر، ولكن دي الحقيقة ودي مسؤولية هي بتحافظ عليها، والتريند رقم 1 مكتوب صوت مصر أنغام، بعد حفلة صوت مصر كل المطربين قالوا على نفسهم صوت مصر.



وتابع: لقب صوت مصر دة مظهرش غير على أنغام أصلًا، ولما أعادوا إنتاج النشيد الوطني لمصر أنغام هي اللي غنته، لأنها الوحيدة الجديرة أنها تكون صوت مصر، وعمر ما اتقال صوت مصر على حد غير أنغام، وأنغام الجديرة بعد أم كلثوم يتقال عليها السلطانة وصوت مصر.



وأضاف: "بين كوكب الشرق وصوت مصر أنغام مفيش ألقاب تانية، وأي لقب تاني يبقى صاحب الاسم بيطلقه على نفسه، وأنغام بتقول على نفسها هاوية، وهي عمرها ما شكرت في نفسها، ومفيش لقب يتقال بعد كوكب الشرق غير صوت مصر أنغام".

