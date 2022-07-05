شقيق الإعلامية شيماء جمال يفجر مفاجأة جديدة عن حياة الراحلة

الوكيل الإخباري - كشف شقيق الإعلامية المصرية شيماء جمال التي قتلت ودفنت في فيلا استأجرها زوجها منذ شهرين والمتهم بالجريمة، مفاجأة عن حياة شقيقته وعلاقته بها، وأكد أنه لم ير شقيقته منذ عشرين عاماً وأن لهما شقيقة ثالثة من أمهم تعيش في الصعيد.

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وقال شقيق الإعلامية القتيلة إن "الأم هي من فرقت الأشقاء الثلاثة وحرمتهم من بعضهم البعض".



وأوضح أنه علم بمقتل شقيقته من الأخبار وأنه يعيش مع والد الضحية الذي لا يعلم شيئا حتى الآن. وفقاً لموقع "القاهرة 24".



وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بالجيزة عثرت على جثة شيماء جمال مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ 20 يوما.

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