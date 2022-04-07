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الخميس، 07-04-2022 10:52 ص

شيرين رضا تتمنى حلق شعرها زيرو في أحدث تصريحاتها-فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية شيرين رضا عن شخصية فتى أحلامها، وقالت أن النجم العالمي براد بيت هو فتى أحلامها ممازحة مقدمة البرنامج أسما إبراهيم، كما ووجهت رسالة إلى مروجي الشائعات وقالت إنها لا تتأثر بتلك الأمور وأنها تعود إلى مواصلة عملها وحياتها وتسافر وتستمتع بحياتها وأن المتضرر هو من يأخذ من وقته وحياته لكي يهاجمها.

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كما وأبدت رغبتها في تقليد شيرين عبد الوهاب، وقالت إنها تتمنى أن تحلق شعرها على درجو الصفر مثلها، وإعتبرت أن ما قامت به هو تصرف عادي خاصة أن الشعر ينمو مجدداً مثل الأظافر، وأنها فعلت هذا اللوك من قبل ولكن كان شعرها قصيراً فقط، وأضافت إنها لن تمانع في حال تجسيدها شخصية تتطلب فعل ذلك.

 

وجائت تصريحات شيرين رضا خلال إستضافتها في برنامج حبر سري.

 

 

الفن 

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