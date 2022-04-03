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الأحد، 03-04-2022 02:44 م

أمير كرارة يوضح حقيقة خلافه مع أحمد عز

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الوكيل الإخباري - حلّ الفنان أمير كرارة، ضيفاً على أولى حلقات برنامج "حبر سري" في شهر رمضان والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس".

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وتحدث كرارة عن اقتناعه بفكرة الظهور كضيف شرف مع زملائه النجوم، قائلاً: "ظهور الفنان كضيف شرف ده بيبقى واجب بنعمله مع أصحابنا ولكن لازم أكون رايح أعمل دور شرف في حاجة تستحق أعمل ضيف شرف وممكن أجامل، ووافقت أكون ضيف شرف مع رامز جلال في فيلم سبع البُرمبة".

وعن حقيقة خلافه مع أحمد عز قال أمير كرارة: "لا يوجد خلاف بيني وبين أحمد عز، وهذه مجرد شائعات لا أعلم من تداولها، وهو إنسان محترم ومؤدب وصديقي وجاري، وأعتقد أنها محاولات للتفريق بيننا، وحدث ذلك معي أنا وأحمد السقا أيضاً وانتشرت الشائعات حول خلاف بيننا ولكنه لم يحدث وهو كشقيقي تمامًا وأكثر، وعرض عليّ المشاركة في مسلسل هروب اضطراري ووافقت فور عرضه دون رؤية السيناريو.



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