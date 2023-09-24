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الأحد، 24-09-2023 10:19 ص

شيرين عبد الوهاب تستغيث بالنيابة العامة مجدداً

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الوكيل الإخباري- للمرة الثانية تلجأ الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى النائب العام بسبب الاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمي على تويتر. وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.اضافة اعلان


وتضمن البلاغ الذي تقدم به محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، أن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم "sherine abd-wahab"، وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويتم استخدام الأكونت من خلال شخص واحد فقط، وهو الأدمن، ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

وقام المشكو في حقه، محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته "محمد الشاعر"، بوصفه الأدمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب بإنشاء أكونت بيزنس على الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة. ومن ثم، فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قد أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الأرباح. وأن الفعل الذي ارتكبه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وفي النهاية، التمس محامي شيرين عبدالوهاب من النائب العام بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقاً قضائياً حفاظًا على كافة حقوق الشاكية وحرصًا على أموالها، وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.

من ناحية أخرى، أعلنت صفحة مهرجان "ليلة عمر" عبر موقع "إنستغرام" مشاركة شيرين عبد الوهاب في حفل غنائي جديد ضمن فعاليات المهرجان المقام على مسرح أرينا في الكويت."

لها

 




 

 


 

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