أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد شائعة تخلصها من حياتها

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص ب"إنستغرام" مقطع فيديو لها مع زوجها حسام حبيب خلال قضائهما إجازتهما الصيفية بالساحل الشمالي، وذلك لتنفي الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن محاولتها التخلص من حياتها.



وظهرت شيرين في الفيديو مع حسام وابنتيها "هنا ومريم" خلال قضائهم الإجازة في الساحل الشمالي وقد بدت بصحة جيدة.



وكان آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب في بداية تموز (يوليو) الماضي في الساحل الشمالي برفقة زوجها حسام حبيب، وظهرت بشكل مختلف بعد خسارتها للوزن.



وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت أنها تستعد لطرح أربع أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة "روتانا".

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