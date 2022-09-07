شيرين عبد الوهاب تمثل امام القضاء وتطورات جديدة في خلافها مع حسام حبيب

الوكيل الإخباري-مثلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء الاثنين امام القضاء للإستماع الى اقوالها في القضية التي تتّهم فيها طليقها الفنان المصري حسام حبيب بالنصب عليها والاستيلاء على سيارتها.

اضافة اعلان



وأوضحت شيرين أنها تعرضت للنصب من حبيب، بعدما باع سيارتها بدون علمها أو أخذ الإذن منها، فضلاً عن تعرّضها للسب والقذف منه ومن والده الذي تعرّض لها لفظياً أكثر من مرة، سواء في مداخلات هاتفية أو عبر حسابه في "فيسبوك"".

وأكدت أنها "تعبت وملّت من الأزمات، وتريد أن تعود الى جمهورها بعيداً من المشاكل".



بدورها، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة التي اشترتها شيرين منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام ووالده، وذلك لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.



الجديد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة