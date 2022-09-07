الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

صور.. طالب يتعرض لضرب مبرح من معلم بالرصيفة

الأربعاء، 07-09-2022 04:11 م

شيرين عبد الوهاب تمثل امام القضاء وتطورات جديدة في خلافها مع حسام حبيب

421504Image1


الوكيل الإخباري-مثلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء الاثنين امام القضاء للإستماع الى اقوالها في القضية التي تتّهم فيها طليقها الفنان المصري حسام حبيب بالنصب عليها والاستيلاء على سيارتها.

اضافة اعلان


وأوضحت شيرين أنها تعرضت للنصب من حبيب، بعدما باع سيارتها بدون علمها أو أخذ الإذن منها، فضلاً عن تعرّضها للسب والقذف منه ومن والده الذي تعرّض لها لفظياً أكثر من مرة، سواء في مداخلات هاتفية أو عبر حسابه في "فيسبوك"".
وأكدت أنها "تعبت وملّت من الأزمات، وتريد أن تعود الى جمهورها بعيداً من المشاكل".


بدورها، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة التي اشترتها شيرين منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام ووالده، وذلك لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2022-01-25_13-48-25_450404

أصالة تكشف موعد طرح آخر أغنيات ألبوم "شايفة فيك"

97125

المخرجة رشا شربتجي توجه رسالة للطلاب المتخرجين تمثيل

8241669_1662479860

صلاح الكردي يطرح أغنيته الجديدة

new08

أنغام تشارك صورة جديدة برفقة ابنها

image

نادين نسيب نجيم تثير التكهنات حول ارتباطها بصورة جديدة

222222222222

كاظم الساهر يعتلي المسرح مع حفيدتيه في حفله الأخير

أخبار متعلقة
29-06-22-907531812

ما حقيقة سرقة شيرين عبد الوهاب أغاني حسام حبيب ؟

70-130347--_15885c6f3236e5_700x400

بعد خلاف دام لسنوات.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لعمرو دياب

411626Image1

حسام حبيب يتهم شيرين بسرقة أغنيته ويقاضيها

136354Image1

والد حسام حبيب يثير الجدل بمنشور جديد

133784

بعيداً عن الفن .. شيرين عبد الوهاب تتخذ قراراً جديداً

444

بعدما قبلت يداه على المسرح .. دكتور شيرين عبدالوهاب يوضح طبيعة مرضها