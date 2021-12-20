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الإثنين، 20-12-2021 04:23 م

شيرين عبد الوهاب وابنتيها ضيوف صاحبة السعادة ليلة رأس السنة

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الوكيل الإخباري - تحل النجمة شيرين عبد الوهاب ضيفة مع إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، في حلقة خاصة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2022، حيث سجلت المطربة المصرية مؤخرًا حلقتها التي تظهر فيها بشكلها الجديد الذي فاجأت به جمهورها مؤخرًا.

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ويعد ذلك أول ظهور إعلامي في برنامج تليفزيوني لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب، وإعلانها عودتها القوية إلى عالم الفن، لتواصل مسيرتها الفنية الناجحة التي بدأتها بانطلاقة قوية مع محمد محيي، في ديو بحبك عام 2001 من ألبوم صورة ودمعة. وتصدر مؤخرًا اسم المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث، واحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها حليقة الرأس، في حفل غنائي أحيته في أبوظبي، وكشفت النجمة أنها فعلت ذلك بسبب التعنيف النفسي الكبير، والاكتئاب التي تعاني منه، بعد طلاقها من حسام حبيب.

 

المصدر -نواعم 

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