الموت يفجع فنان سوري شهير شارك في مسلسل باب الحارة.. صور

الوكيل الاخباري - نعت نقابة الفنانين في سوريا- فرع دمشق، من خلال حسابها الخاص على "فيسبوك" والدة الفنان السوري جمال العلي.

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وجاء هذا في منشور كتبت فيه: "مجلس فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدمون بأحر التعازي للفنان جمال العلي بوفاة والدته" علماً أنه تم تشييعها صباح اليوم الخميس.



كما لفتت في منشور آخر إلى أن أسرة الراحلة ستتلقى واجب العزاء يومي السبت والأحد 27 و 28 شباط (فبراير) 2021.



وتفاعل مع هذا الإعلان عدد كبير من المتابعين والفنانين الذين أرسلوا إلى الفنان كلمات تعبر عن العزاء والتعاطف.



ويشار إلى أن العلي يشارك في مسلسل "الكندوش" الذي يجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة السورية مثل أيمن زيدان وسلاف فواخرجي وكندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا. وهو من تأليف الفنان حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين. وتدور معظم الأحداث في مرحلة الحكم العثماني وتحديداً بين العامين 1938 و 1940.



ويشار إلى أن مسيرة العلي حافل بالأعمال حيث برز في مسلسلات تركت أثراً في عالم الدراما العربية ومنها "التغريبة الفلسطينية" و"الشام العدية" و"ضيعة ضايعة".







لها

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