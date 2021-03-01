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الإثنين، 01-03-2021 12:43 م

شاهد.. آخر صورة للراحل يوسف شعبان أثناء تصوير أحدث أعماله

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الوكيل الاخباري - فاجأ الفنان المصري عمرو سعد متابعيه بنشر الصورة الأخيرة للفنان المصري الراحل يوسف شعبان، وتبين أنها التُقطت له في كواليس تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي من المقرر أن يُعرض في شهر رمضان المقبل (2021).

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وعبّر سعد عن حزنه لفقدان الممثل القدير وأرفق الصورة بالتعليق: "ما كنتش أتخيل إن يكون المشهد الأخير. وداعاً الأب والأستاذ الكبير يوسف شعبان" محققاً أكثر من 11 ألف إعجاب.

 

ويُشار إلى أن موجة من الحزن عمّت الوسط الفني ومعجبي الفنان الذي رحل عن عالمنا عصر أمس الأحد 28 شباط 2021 عن عمر ناهز الـ90 عاماً.


وتوفي شعبان إثر إصابته منذ نحو أسبوع بالمرض الناتج من عدوى فيروس كورونا المستجد.

 


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