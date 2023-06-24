شيماء سيف تردّ على صورها عبر الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة المصرية شيماء سيف عن سعادتها بتعليقات الجمهور، بعد انتشار صورها بتقنية الذكاء الاصطناعي.



وبدت شيماء في صور الذكاء الاصطناعي بنحافة ملحوظة، جعلت البعض يظن أنها خضعت لعملية إجراء تكميم للمعدة، وهناك من أشار إلى أنها استخدمت برنامج الفوتوشوب.

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وفي أول تعليق لها على الصور، نشرت شيماء عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو قالت فيه: "يا مساء الفل على كل الناس الحلوة، كلكم بتسألوني إنتي خسيتي، للأسف هصدمكم وأقول لكم: أنا لسه مخستش زي ما إنتو شايفين".

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