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الأربعاء، 21-06-2023 11:16 ص

ماجد المهندس يعبر عن قلقه من استخدام صوته بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- علق المطرب العراقي ماجد المهندس، على استخدام صوته بتقنية الذكاء الاصطناعي في أغنية مع الممثلة هدى حسين، في أغنيته الدنيا دوارة.

وقال ماجد المهندس في تصريحاته لـ برنامج ET بالعربي: يشرفني والله أتعاون مع الفنانة هدى حسين بالحقيقة، بس الموضوع مقلق شوية أن الواحد يشوف صوته كل شوية في أغنية ومكان، وأظن شركاتنا هتتدارك هذا الموضوع لأن فيه حقوق، والموضوع يخوف بصراحة.

ومن جهة أخرى، طرح المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية بعنوان يا عيوني على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون في هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التي طرحها مؤخرًا بعنوان لندن وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، حيث إن الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.

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القاهرة24

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