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الإثنين، 12-06-2023 04:08 م

سميرة سعيد تطالب بوضع قانون دولي للذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة سميرة سعيد، عن رأيها في تقنية الذكاء الاصطناعي، في ظل الجدل القائم حول هذه التقنية واستنساخ أصوات الفنانين بأعمال جديدة.

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وقالت سميرة سعيد، خلال مداخلة ببرنامج، The Insider بالعربي: شيء كنا بنسميه الخيال العلمي أصبح واقعا علميا، بيقوم بجميع المهام في أبلكيشن، بتدوس على زرار بيرد على أي حاجة بتستفسر عنها أو تفهمها.

وأضافت: بالنسبة لبصمة الصوت مفيش حاجة هنقدر نعملها غير إن يا يجرموه يا ميجرمهوش، لازم يبقى في قانون دولي يقول إن ده من حق حد يعمله أو يجرم.

سبق، وشن عدد من مطربي الوسط الغنائي في مصر، هجوما شديدًا على الملحن والمطرب عمرو مصطفى بعدما طرح مقطوعة غنائية لـ كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما جعل الجمهور يغضب بسبب إعادة استخدم عمرو مصطفى لـ صوت أم كلثوم دون الرجوع إلى الورثة.

 

القاهرة24


 




 

 


 

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