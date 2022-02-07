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الإثنين، 07-02-2022 11:37 ص

صدور الحكم النهائي في قضية فيديو هيا الشعيبي

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الوكيل الإخباري - حسمت محكمة التمييز في الكويت يوم الأحد، قضية الفنانة هيا الشعيبي، التي اتُهمت قبل أكثر من عام، بنشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأيدت المحكمة في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب الفنانة الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة،في سناب شات، وألزمت النجمة الكويتية بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

بدورها، لم تصدر النجمة الخليجية أي تعليق على الأمر رغم انتشاره وتداوله على صفحات السوشال ميديا واكتفت بتجاهل الأمر.

 

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