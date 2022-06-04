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السبت، 04-06-2022 01:57 م

صورة .. أنغام تقود طائرة من مصر إلى جدة "بيد واحدة"

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الوكيل الإخباري-داعبت الفنانة أنغام جمهورها، بنشر صورة لها من داخل قمرة الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة، وجلست على مقعد الطيار، وارتدت القبعة المميزة له، وظهرت بمسند طبي خاص للكتف بعد خضوعها لجراحة عاجلة فيه، وقالت إنها قادت الطائرة بيد واحدة.

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أنغام نشرت الصورة عبر حسابها الموثق بموقع انستغرام وأكدت أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وبدا واضحا أن الصورة تم التقاطها والطائرة متواجدة على أرض المطار ولم يظهر أي من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أو طاقم الضيافة.

وعلقت أنغام، على الصوره قائلة: سقت الطيارة ب أيد واحدة.. شكراً لطاقم الطائرة السعودية للطفكم وحسن استقبالكم انغام في جدة.

وتحيى المطربة أنغام حفلا غنائيا اليوم الموافق 4 يونيو على مسرح ليالينا بالسعودية ضمن احتفالات موسم جدة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

سيدتي

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