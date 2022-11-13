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الأحد، 13-11-2022 11:08 ص

صورة .. أول ملكة جمال عرفها لبنان

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الوكيل الإخباري-جميلة حداد الخليل هي أوّل شابة لبنانية انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1934 سحرت الجميع بجمالها حتى ان «الأخطل الصغير» أعجب بها في ضهور الشوير عام 1936 فأهداها رائعته:" الصِّبَا وَالجَـمَالُ مُـلْكُ يَدَيْـكِ أيُّ تَـاجٍ أعَـزُّ مِـنْ تَاجَيْـكِ" التي لحنها لاحقاً الفنان محمد عبد الوهاب عام 1941.

رغم ان رواية أخرى تشير الى ان بطلة هذه القصيدة هي غيتا كفوري لتبقى الروايتين غير مؤكدتين ومع ذلك اشارت ملكة جمال لبنان السابقة غلاديس تابت انه تم اهدائها لجميلة.

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جميلة من أم تركية وأب لبناني (د. خليل حداد) وقد توجت ملكة جمال لبنان عن عمر 17 عاماً وكانت وقتها لجنة التحكيم تتألف من : الرئيس كميل شمعون، غبريال طراد وشعراء في عهد اميل إده.



 


 

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