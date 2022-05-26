صورة .. من هي بطلة فيديو كليب أغنية ناجي أسطا الجديدة ؟

الوكيل الإخباري-قبل أيام قليلة، شوّق الفنان اللبناني ناجي أسطا محبيه لأغنيته الجديدة "مش ناجي"، التي سيطرحها بعد يومين في 28 من الشهر الحالي، وهي من كلمات فارس أسكندر وتوزيع موسيقي عمر صبّاغ واخراج الكليب لأسعد شديد.



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وعلم موقع "الفن" أن الاعلامية اللبنانية إليان خوند ستكون بطلة الفيديو كليب، علماً أنها تمتلك خبرة التمثيل، كونها شاركت سابقاً في العديد من المسلسلات اضافة الى انها لفتت الانظار بتقديمها الفقرة الفنية ضمن نشرة اخبار الأم تي في بجمالها ورقيّها وطريقة إلقائها.









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