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الإثنين، 23-05-2022 12:20 م

صورة .. هنا زاهد تتعرض لإصابة أثناء تصوير فيلم تامر حسني

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لكدمة شديدة في ركبتها، أثناء تصوير أحدث أفلامها "بحبك" من بطولة وتأليف وإخراج النجم تامر حسني، والمقرر الانتهاء من تصويره بأسرع وقت ممكن للحاق بموسم أفلام عيد الأضحى 2022.

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ونشرت الفنانة صورة من كواليس تصوير الفيلم تظهر احمرارا شديدا في ركبتها اليسرى، وعلقت عليها عبر خاصية الاستوري بحسابها على الانستغرام: إصابات التصوير المستمرة في الركبة.

 

ومن المقرر أن تشارك هنا الزاهد في فيلم «بحبك»، الذي من المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من بطولة تامر حسني، حمدي الميرغنى، هدى المفتي، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

 


 




 

 


 

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