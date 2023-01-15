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الأحد، 15-01-2023 02:27 م

طارق الشناوي : الفنان أحمد مالك الأنسب لتجسيد شخصية الراحل عبدالحليم حافظ

عبد-الحليم


الوكيل الإخباري-رشح الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان أحمد مالك لتقديم السيرة الذاتية للراحل عبد الحليم حافظ، مبررًا ذلك بأن مرحلته العمرية تسمح بتقديمها.

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وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لـ القاهرة 24: أحمد مالك ممكن يكون مناسب لتجسيد السيرة الذاتية للفنان عبد الحليم حافظ، لأنه ممثل جيد وفي مرحلة عمرية تسمح له ببساطه أنه يقدم عبد الحليم في فترة المراهقة، إلى الرحيل، وعمره الزمني يؤهله لذلك.


وأضاف الناقد الفني: بس لازم هو يكون عنده استعداد نفسي لفكرة تقمص الشخصيات، ويكون متقمص للروح مش التقليد، أو لو مش هو اللي هيقدمها يبقى وجه جديد لأن التجربة قبل كدة لما كانت مع الفنان شادي شامل كانت مش ناجحة، بل أصابت الممثل دة في مقتل، وتقريبًا أعتزل الفن بسبب الدور دة؛ لأنه كان البطل اللي جسد شخصية عبد الحليم.. أنا شايف أحمد مالك لو في مخرج قوي ممكن تتكون الفكرة. 


 




 

 


 

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