طارق حداد يطرح أغنية جديدة

الوكيل الإخباري-طرح الفنان طارق حداد أغنيته الجديدة ولتي تحمل عنوان "إيش رايك" باللهجة الخليجية وذلك عبر قناته على يوتيوب.



الأغنية من من كلمات الشاعر الغنائي أحمد أشرف المطري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي فراس عودة، ميكس ماستر طيف عادل وجيتارات فارشيد ادمي.

وتأتي أغنية "إيش رايك" بعد اطلاق حداد سلسلة كبيرة من الاغاني والأعمال المصورة كان آخرها "مساكين أهل الهوى" باللهجة المصرية.

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الجدير ذكره أن طارق حداد طرح مؤخراً أغنية "مساكين أهل الهوى" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



وأغنية "مساكين أهل الهوى"، قدمها حداد على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات فاطمة دراوشة، ألحان مرسي بيادسة، توزيع موسيقي فراس عودة ومكس ماستر ماهر صلاح.



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