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الأربعاء، 08-09-2021 08:23 م

طرح البوستر الرسمي للفيلم عروستي - فيديو

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الوكيل الإخباري - طرحت الشركة المنتجة اليوم الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي عروستي من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض ومن المتوقع إطلاقه في 22 سبتمبر بدور العرض.

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ويصوّر الإعلان للفيلم أحمد حاتم وجميلة عوض وقد جمعت بينهما على ما يبدو علاقة غير مستقرة تشهد الكثير من التقلبات والشد والجذب.

 

ويشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوفي، هند عبد الحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي. والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

 

 

 

المصدر - الفن 

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