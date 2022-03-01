طليقة أحمد الفيشاوي تقرر العزلة

الوكيل الإخباري - نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة مطوّلة باللغة الإنكليزية، كشفت من خلالها عن قرارها الابتعاد عن السوشال ميديا، والعيش في عزلة بسبب حالتها النفسية السيئة، وأكدت أنها كتبت الرسالة بدافع الكراهية والخوف من الناس والرغبة في الابتعاد عنهم.

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وقالت الكامل في رسالتها: "الأصدقاء الأحباء، سأكون بعيدة لفترة، أحتاج أن أتعافى عقلياً ونفسياً. سأبتعد، لا أريد أن أموت سريعاً أو بمفردي، لقد آذاني وأتعبني العالم، ولا يوجد لدي طاقة للمواجهة حتى الآن".



وأكدت في رسالتها لأصدقائها: "سامحوني، لا أستطيع أن أعيش مع البشر أو أن أتركهم يضرّوني مجدداً".



واختتمت الكامل رسالتها قائلةً: "وداعاً أصدقائي الأحبّاء، كل شيء سيصبح على ما يرام، وأنا أحاول بقوة، لكن العالم أقوى مني".

لبنان 24

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