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الأربعاء، 25-08-2021 11:13 ص

ظهور جديد لمروان خوري مع خطيبته في منزل مصطفى الأغا - فيديو

Stunner! First Footage of Marwan Khoury's Fiancée's.. And The Star Reveals Date of the Wedding


الوكيل الإخباري - زار الفنان مروان خوري وخطيبته الإعلامي مصطفى الآغا وزوجته في منزلهما في دبي، حيث نشر خوري أكثر من صورة عبر حسابه على موقع انستغرام من أجواء اللقاء.

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كما نشر خوري عدة فيديوهات حيث ظهر وهو يرد على سؤال مصطفى الآغا حول الأغنية التي يختارها ليهديها الى خطيبته، فاختار أغنية "كل القصايد"، ثم اختار "قصر الشوق".

وسادت أجواء من العفوية والمرح في أحد الفيديوهات خصوصاً أنّ الآغا أحرج مروان وخطيبته عدّة مرات من خلال سؤاله من يحب الآخر أكثر وعن رأي مروان بخطيبته، الأمر الذي جعلهما يشعران بالخجل.

 

وكان مروان خوري قد احتفل بخطوبته قبل أسابيع على ان يتم أن الزواج في شهر أيلول المقبل.

وزوجة مروان المستقبلية ندى من خارج الوسط الفني.

 

 


 

المصدر - لبنان 24 

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